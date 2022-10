Sondaggio Mentana: FdI sempre più su, tracollo Pd. La prima rilevazione post-voto

03 ottobre 2022 a

A una settimana dal voto torna il sondaggio di Enrico Mentana, l'elaborazione sulle intenzioni di voto di Swg proposta nel corso del TgLa7. Ed è molto interessante toccare con mano come, dopo il voto che ha sancito la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni, già si spostino i consensi.

Si parte da FdI, in clamorosa ascesa: nella settimana che ha seguito le politiche cresce dello 0,8%, portandosi al 26,8 per cento. La crescita è misurata non rispetto al precedente sondaggio, ma al consenso raggranellato alla Camera. Il Pd resta secondo partito, ma il tracollo è verticale: meno 1 punto e 18,1 per cento. I dem sono insidiati dal M5s, in crescita addirittura di 1,1 punti al 16,5 per cento.

Dunque, la vera sorpresa: quarta forza risulterebbe Azione-Italia Viva, in crescita di mezzo punto percentuale all'8,3 per cento. Alle spalle del tandem Calenda-Renzi, ecco la Lega di Matteo Salvini, data in calo dello 0,6% all'8,2 per cento. Dunque Forza Italia, che stando al sondaggio lascia sul campo mezzo punto percentuale e ripiega al 7,6 per cento.

Dunque i Verdi e Sinistra, in crescita dello 0,4% al 4% tondo tondo; +Europa data in crescita dello 0,5% e ora al 3,3 per cento. Segno positivo anche per Gianluigi Paragone e Italexit, in crescita dello 0,3% al 2,2; medesima crescita per Noi Moderati, che in virtù del balzo stando al sondaggio si porta all'1,2 per cento.