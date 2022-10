Chiara Ferragni, brand e business: La lezione recepita da un team di imprenditori milanesi

04 ottobre 2022 a

Ipse dixit. Chiara Ferragni, una delle donne più influenti al mondo con milioni di followers sui social, dice una frase che insegna tanto: "Volevo creare un Brand e non solo un business". YOUGLAM sembra esserci riuscito con migliaia di pezzi venduti in una settimana dal lancio. Insomma, lezione recepita e messa in atto in pochissimo tempo. Ma cos'è YOUGLAM? Si tratta di un brand che, come raccontato da Libero Quotidiano, vuole salvaguardare il pianeta. E nelle scorse settimane ha stretto un accordo con IdeaBellezza, punto di riferimento della cosmetica italiana.

YOUGLAM può contare su un team molto strutturato, che ha lavorato quasi un anno allo sviluppo del brand e del progetto. YOUGLAM, che ha recepito la lezione di Chiara Ferragni: una quindicina di imprenditori si sono uniti per dar vita ad un progetto che sta spopolando sul mercato. E il brand strizza l'occhio al Pianeta, che va salvaguardato dal punto di vista ambientale. Per questo tutti i prodotti YOUGLAM sono confezionati in packaging riciclabili.