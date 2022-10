Elezioni, quale partito ha preso più voti all'ultimo momento: la sorpresa

05 ottobre 2022 a

Il Movimento 5 stelle è il partito che ha convinto più indecisi negli ultimi giorni prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Secondo i dati del nostro instant poll per SkyTg24", afferma Youtrend in un post pubblicato su Twitter con tutti i numeri, "il partito che ha preso più voti tra chi ha deciso all'ultimo" è il partito guidato da Giuseppe Conte. "Ha infatti convinto il 20 per cento di coloro che solo nell'ultimo weekend/nell'ultima settimana pre-voto hanno scelto cosa votare", si legge ancora.

Del resto era già noto che nell'altissima percentuale di indecisi e astenuti nei sondaggi usciti prima delle elezioni c'erano soprattutto elettori del Movimento 5 stelle, della Lega e del Pd. Evidentemente la campagna elettorale di Conte che ha spinto sul reddito di cittadinanza ha spinto gli elettori, soprattutto del Sud Italia, a votare per i cinquestelle.

Sempre YouTrend osserva che "il 31 per cento dei deputati sono eletti in collegi uninominali" e che "il partito che ne trae più vantaggio è la Lega, che avrà un numero di deputati simile al Pd (che ha preso il doppio dei voti) e un numero di eletti negli uninominali di poco inferiore a FdI (che ha preso il triplo dei voti)".