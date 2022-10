Sergej Shoigu, il funzionario russo: "Dovrebbe spararsi per la vergogna"

06 ottobre 2022 a

a

a

La frase è di quelle pesanti. Di quelle che possono cambiare il corso della Storia e della guerra che è in corso in Ucraina. Un funzionario insediato dalla Russia in Ucraina ha suggerito che il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di suicidarsi a causa della vergogna per le sconfitte in Ucraina.

"Mobilitazione parziale", Putin ci ha truffato? Cosa svela il paragrafo 7

Dopo più di sette mesi di guerra, gli obiettivi della Russia non sono ancora stati raggiunti mentre le forze russe hanno subito una serie di sconfitte sul campo, costringendo Putin ad annunciare la mobilitazione. In un videomessaggio di quattro minuti, Kirill Stremousov, il vice capo della regione annessa di Kherson, ha criticato pubblicamente "generali e ministri" di Mosca per non aver compreso i problemi del fronte. Questa è l'ennesima crepa che sia apre sul fronte russo.

"Segrej Shoigu? A cosa lo ha costretto Putin": la bomba di Giuliano Ferrara

Una presa di posizione che dimostra tutta la fragilità dell'esercito dello zar davanti all'avanzata ucraina. Di giorno in giorno l'esercito di Kiev rosicchia porzioni di territorio conquistato dai russi e adesso i militari di Putin si sento sempre più accerchiati dalle forze ucraine che non danno tregua sul campo di battaglia. Insomma la guerra potrebbe avere esiti del tutto imprevedibili e la sorte di Shoigu potrebbe essere ormai segnata.