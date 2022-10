Elezioni, 13 parlamentari rischiano di saltare: disastro e panico

07 ottobre 2022 a

a

a

A Montecitorio e a Palazzo Madama gli uffici sono pronti per iniziare, lunedì, l'accoglienza dei deputati e i senatori. Ma i nomi dei 600 eletti ancora non ci sono, visto che l'ufficio elettorale nazionale sta ancora decidendo quali candidati subentreranno a quelli eletti in più collegi.

All'appello mancano ancora 5 deputati e 8 senatori. Il caso più clamoroso è quello della circoscrizione Campania 1, cioè Napoli, dove M5s a suon di pluricandidature, ha meno candidati dei seggi vinti, cosa che mette in crisi la macchina dell'Ufficio elettorale nazionale. Gli elettori di Napoli di M5s finiranno per far eleggere i candidati del Movimento di altre Regioni, ma non si sa ancora quali perché si stanno riconteggiando ancora 21 sezioni (su 61.417 dell'intera Italia), e una manciata di voti possono far scattare i quozienti in una Regione o in un'altra.