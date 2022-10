Guido Crosetto, "lungo confronto con l'ambasciatore": cosa c'è dietro

07 ottobre 2022 a

a

a

Guido Crosetto avrebbe avuto un lungo confronto con il segretario generale degli Esteri, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, stando a quanto appreso dall'Adnkronos. Si tratta forse di un colloquio in vista della formazione del prossimo governo? I due, l'ambasciatore Sequi e Crosetto, presidente della Federazione delle aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, hanno anche firmato un'intesa per l'avvio di un progetto pilota volto ad esplorare le modalità per rafforzare la presenza italiana nelle istituzioni del settore difesa e spazio a livello europeo.

"Da giorni, quelli del Fatto...": Crosetto svela la vergogna di Marco Travaglio

Il progetto durerà due mesi. La firma dell'intesa conferma una importante cooperazione con l'obiettivo di promuovere le strategie di internazionalizzazione del sistema Italia nel settore della difesa, della sicurezza e dello spazio, che è cruciale. Senza dimenticare - come spiega sempre l'Adnkronos - anche un altro obiettivo: quello di cogliere le nuove opportunità legate alla recente adozione della "Bussola Strategica" da parte dei 27 Stati Membri dell'Unione europea.

"Incubo 007 sul nuovo governo": Meloni, la poltronissima che scotta

Tornando al colloquio Crosetto-Sequi, pare che il fondatore di Fratelli d'Italia sia molto attivo in questi giorni. Giorni nei quali non si fa che parlare di toto ministri. L'imprenditore, in particolare, starebbe aiutando la Meloni a comporre la squadra di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio il nome di Sequi, figura tecnica altamente qualificata, sarebbe saltato fuori nell'ultimo periodo come possibile successore di Luigi Di Maio al ministero degli Esteri. Anche se per la guida della Farnesina circolerebbe pure il nome di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.