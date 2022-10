Giorgia Meloni col turbo, il sondaggio: dove vola FdI

08 ottobre 2022 a

Anche a urne chiuse, Fratelli d'Italia continua a guadagnare consensi. Diversi sondaggi post voto hanno rilevato, infatti, che il partito di Giorgia Meloni non solo rimane ben saldo come prima forza politica, ma tende ancora a crescere. Le ultime stime quelle dell'istituto Demos: a distanza di due settimane dal 25 settembre è salito di 0,3 punti percentuali, passando così dal 26,1% al 26,4%. Pochi decimali in più rispetto alle recenti elezioni politiche, ma 22 punti oltre il risultato ottenuto alle politiche del 2018.

La rilevazione è stata pubblicata su La Repubblica, dove si analizzano le intenzioni di voto allo stato attuale e che, sostanzialmente, non fanno che confermare quanto recentemente visto alle elezioni. Eppure, ci sono piccoli ma indicativi scostamenti. FdI non è il solo partito a salire in termini di consensi. Anche il Movimento 5 Stelle, terza forza su base nazionale, continua a crescere e arriva al 16,8%. Tutto il contrario, invece, per il Partito Democratico che, da seconda forza politica, sprofonda sotto il 18%, perdendo oltre un punto percentuale. In virtù del risultato, il Pd è incalzato dal M5s, il tutto alla vigilia dell’ennesimo congresso e dell'ennesimo cambio di leadership.

Infine, sul versante del centrodestra anche la Lega perde qualche decimale e ripiega di poco sotto l'8%, incalzata Forza Italia, che intanto si trova in una situazione pressoché inalterata rispetto alle elezioni. Mentre le altre forze politiche (Azione e Italia Viva, Verdi e Sinistra italiana e +Europa) restano stabili o crescono di poco.