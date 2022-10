Centrodestra, blitz di Salvini e Meloni da Berlusconi: "Ore decisive"

08 ottobre 2022 a

Si è concluso il vertice in ad Arcore tra i leader di centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusoni. Il confronto è stato incentrato sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un governo forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall’emergenza dovuta ai costi dell’energia. Sono stati fatti importanti passi avanti in questa direzione ed è volontà comune del centrodestra procedere più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo.

Il tempo stringe ed è necessario trovare un accordo quanto prima sui ministri. Finora si è parlato solo di ipotesi, ma le caselle sarebbero ancora tutte da riempire per il momento. I nodi da sciogliere all'interno della coalizione sembrano essere ancora tanti, a partire dai ministeri chiave, come per esempio il Viminale o il dicastero della Salute. Per non parlare degli Esteri, della Difesa o dell'Economia, uno dei ministeri più difficile da assegnare dopo diversi rifiuti. La leader di Fratelli d'Italia, che ha trionfato alle elezioni del 25 settembre, ha già fatto sapere di volere delle figure con curriculum e competenze di alto livello. Anche perché le sfide da affrontare subito dopo l'insediamento sono tante.

Una delle priorità del prossimo esecutivo è sicuramente rappresentata dal caro energia e dalla crisi economica e sociale nel Paese. Quello in corso ad Arcore è il primo summit tra i leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dopo le elezioni. La prossima settimana, invece, si insedierà il nuovo Parlamento e saranno eletti i presidenti delle due Camere.