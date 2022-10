Rachele Mussolini contro Saviano: "Pericolo Meloni? Dorma sonni tranquilli"

08 ottobre 2022 a

a

a

"Rappresenta un pericolo per l’equilibrio della democrazia in Europa": Roberto Saviano ha parlato così di Giorgia Meloni in un articolo su La Stampa. Le sue parole, però, non sono piaciute a molti. Tra questi Rachele Mussolini, consigliere comunale di Roma, che interpellata dall'Adnkronos, ha commentato: "Il premier in pectore Giorgia Meloni ha scelto un profilo molto sobrio da quando sono state vinte le elezioni e con il suo grande senso di responsabilità si è immersa nello studio di dossier, anche in continuità con il governo uscente".

"Ci mandano Fazzolari". L'indiscreto fuori onda: cosa cambia nel toto-ministri

Poi, riferendosi allo scrittore e non solo, ha continuato: "Credo che tanto Saviano quanto tutta la compagnia cantante possano stare assolutamente tranquilli: non ci sono né pericoli per la democrazia in Europa, né di rigurgiti del passato". Infine ha aggiunto: "Le rassicurazioni che Giorgia Meloni ha continuato a dimostrare, anche con la collocazione senza se e senza ma a fianco del popolo ucraino, credo siano la più grossa dimostrazione di coerenza fatta in tempi non sospetti, quando non c'erano le elezioni dietro l'angolo. Su questo possono dormire sonni tranquilli".

In soli 10 giorni dal voto... Sondaggio, turbo-Meloni: le nuove cifre

A commentare l'uscita di Saviano anche Caio Mussolini, pronipote del duce. Sentito dall'Adnkronos, ha dichiarato: "Le querimoniose esternazioni di Roberto Saviano sono un misto tra il patetico e lo stucchevole. A sinistra il risultato del volere popolare attraverso le elezioni democratiche va bene solo quando a vincere sono loro". E ancora: "Dichiarare, come ho letto oggi su un quotidiano, che 'Meloni è uno spettro per l'Europa' e che sarebbe 'l'antitesi di ciò che serviva all'Italia', oltre a essere solo una vacua affermazione, dimostra come questo pontificatore seriale viva oramai in un mondo alieno, lontano dalla realtà e dalle esigenze del popolo".