Serracchiani, figuraccia sul Vajont: "Vergogna", ricoperta di insulti

10 ottobre 2022 a

a

a

Clamoroso scivolone per Debora Serracchiani. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, poi rimosso, la capogruppo uscente del Partito democratico alla Camera ha scritto: "Non dimentichiamo le vittime e la catastrofe di 59 anni fa con il crollo della diga del Vajont, una tragedia in cui persero la vita oltre 2000 persone. Una ferita dolorosa per il Friuli Venezia Giulia e per l’Italia intera". Peccato la diga non sia crollata ma è franata la montagna e che Longarone non è in Friuli bensì in Veneto.

Tant'è. La Serracchiani dopo essere stata insultata sui social per la figuraccia, ha cancellato il post e ne ha scritto un altro: "Chiedo scusa. Molti di voi hanno segnalato errori nel mio tweet sulla catastrofe del Vajont. Sono stata su quei luoghi, e la verità verso i fatti avvenuti impone di ricordare che la diga non crollò. Gravi furono le responsabilità umane. Giusto ricordare le tante vittime venete".

"Basta documentarsi prima di scrivere cose a caso. Non è difficile", scrive uno. "Non chiediamo tanto, solo un 6 a storia ed un 6 a Geografia. Grazie", aggiunge un altro. E ancora: "Sarebbe bello lo scioglimento iniziasse dalle sue dimissioni". "Che figuraccia.... Questa è la dirigenza Pd! Si capisce bene perché sono destinati a scomparire... Vergognatevi", si legge tra i commenti.