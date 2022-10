Rita Dalla Chiesa, "sarò sempre qui": l'ingresso alla Camera è un terremoto

10 ottobre 2022 a

Rita Dalla Chiesa per la prima volta entra alla Camera dei deputati come eletta tra le fila di Forza Italia e confessa di essere "emozionatissima". Le neo deputata azzurra dice che deve "ringraziare Berlusconi. Con lui ho un rapporto splendido, mi aveva già chiesto tre volte di candidarmi ma questa volta non ho potuto dire di no", spiega. Dalla Chiesa assicura la sua presenza costante: "Non mollerò, sarò sempre qui". Perché, sottolinea, "il mio arrivo in Parlamento significa molto. Io sono niente rispetto a questo luogo ma posso fare qualcosa, in questo posto, che riassume la storia dell'Italia. La storia anche di mio padre che si è battuto per le istituzioni".

Secondo Rita Dalla Chiesa, la premier in pectore Giorgia Meloni "ce la farà a costruire una squadra autorevole, ce la sta mettendo tutta. Sui diritti non devo far cambiare" alla leader di Fratelli d'Italia, aggiunge, "io porto avanti le mie idee. Mi auguro che siano gli altri a cambiare idea, io non devo farla cambiare a nessuno. Che con lei ci possano essere passi indietro però è una balla colossale".

Rispetto poi a dare la presidenza di una delle due Camere all'opposizione Rita Dalla Chiesa dice che "potrebbe" essere un segnale di distensione ma "non sono io a doverlo dire". E conclude, "c'è chi ci sta lavorando, pesantemente e giorno e notte".