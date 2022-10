Matteo Renzi denuncia Pd e M5s: "Accordo blindato, ne sono sicuro"

12 ottobre 2022 a

a

a

"C'è un accordo blindato tra PD e M5S, ne sono sicuro": lo avrebbe detto Matteo Renzi, stando a quanto riporta l'agenzia Dire. Secondo lui, dem e grillini avrebbero deciso di escludere il Terzo polo, dunque Azione e Italia Viva, dalle sette cariche che di solito spettano all'opposizione. "Se Pd e M5S cominciano il loro amoroso connubio violando i diritti della terza opposizione lo trovo controproducente per loro e di una inaudita gravità istituzionale", ha ribadito il leader di Iv.

"Auspico non accada questa grave ferita istituzionale", ha proseguito il senatore, parlando con i cronisti all'esterno di Palazzo Madama a Roma. Scendendo nel dettaglio delle cariche, l'ex premier ha spiegato che si tratta di "tre alla Camera e tre al Senato più il Copasir. La settimana prossima si eleggono i primi sei, due vicepresidenti alla Camera, due vicepresidenti al Senato e un questore per ognuna delle due Camere".

Renzi ha sottolineato che "questo è il regolamento", ma anche che "c'è la regola non scritta che ogni forza dell'opposizione sia rappresentata". Il senatore ha ricordato come "nel 2013 il Pd mise i suoi a votare Di Maio". Se i suoi timori fossero fondati, però, il Terzo polo non resterebbe a guardare. Renzi è stato netto su questo punto: "Partirà una polemica e allora chiederemo il Copasir". Tuttavia in quel caso Pd e M5s sarebbero responsabili - a suo avviso - di avere "leso i diritti di una opposizione".