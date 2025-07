Fdi affossa Schlein con una frase: "Evita la prossima smentita"

Elly Schlein si arrampica sugli specchi. La segretaria dem dopo aver partecipato al pride in Ungheria prova ancora ad attaccare Giorgia Meloni e il governo su diversi fronti ma con scarsi risultati. Prima le critiche sui dati dell'economia che invece registrano lo stato di salute dei conti pubblici (basti pensare allo spread in picchiata con il dato più basso degli ultimi 15 anni), poi lo sbraitare dem per il dl Sicurezza e quel cavalcare òe pronunce della Cassazione anche contro il protocollo Italia-Albania.





E così Fratelli d'Italia mette nel mirino la segretaria del Nazareno con un post piuttosto esplicativo sui profili social del partito in cui si ricorda una frase della Schlein del 15 dicembre 2023: "Meloni cadrà bisogna prepararsi alle elezioni". E Fdi risponde con l'ultimo sondaggio che dà il partito del premier sopra il 30 per cento e il Pd in flessione. Poi una stoccata proprio indirizzata alla Schlein: "Segretaria, mentre noi lavoriamo per l’Italia, lei ha tutto il tempo per evitare la prossima smentita. Porteremo a termine la legislatura". Un'altra figuraccia targata Pd da mettere in bacheca dalle parti del Nazareno. Ormai ai dem non resta che sperare in un passo falso della premier. Che a quanto pare non ci sarà...