Tagadà, Bertinotti: "Quanto dura il governo Meloni", lo studio si ammutolisce

12 ottobre 2022 a

a

a

"Prevedo una vita non breve del prossimo governo": Fausto Bertinotti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha fatto una previsione sull'esecutivo che presumibilmente sarà guidato da Giorgia Meloni. L'ex presidente della Camera, però, ha fatto una puntualizzazione: "Sono avverso al governo che si sta per formare, perché immagino che la Meloni - che ha vinto nettamente le elezioni e quindi legittimamente ha guadagnato il diritto a governare il Paese - manifesterà una coerenza tra ciò che è andata proponendo e il suo sistema di alleanze e il governo che si costituirà. Da qui la mia avversione".

"Quel nome vale almeno due ministri": rumors, bomba sulla trattativa

Questa avversione, però, non lo porta a negare che il governo - a suo avviso - durerà a lungo. Per Bertinotti, l'esecutivo non cadrà tanto presto per diversi motivi, come lui stesso ha spiegato: "Il governo della Meloni si sta inserendo nel quadro dell'Europa reale dentro una cornice di accettazione, anzi secondo me di reciproco sostegno. L'operazione che ha reso possibile questa realtà futura è una intelligente operazione condotta dalla Meloni, che ha rivestito il suo prossimo governo di chi l'ha vista all'opposizione, cioè di Draghi".

Fausto Bertinotti a Tagadà, il video

"Non funziona nulla": lo sfogo di Cingolani svela che roba è la sinistra

Secondo Bertinotti, non ci sarà una cesura vera e propria tra il governo del banchiere e quello che sta per nascere: "In realtà la cornice di questo governo non solo è draghiana, ma è Draghi. Sto parlando di influenza, la Meloni si pone su un terreno di continuità con il governo Draghi, almeno sul punto nodale delle politiche economico-sociali".