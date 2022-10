Governo, Sardoni: "C'è l'accordo, ma...", il vero nodo da sciogliere

12 ottobre 2022 a

"Una fonte autorevole di Forza Italia poco fa in un messaggio telefonico mi ha detto che a questo punto, per come si sono messe le cose, è necessario che i nomi delle presidenze delle Camere da votare domani siano sicuri": Alessandra Sardoni, in collegamento con Enrico Mentana durante la trasmissione Diario Politico su La7, ha parlato dei presunti accordi interni al centrodestra in vista della convocazione delle Camere prevista domani, giovedì 13 ottobre.

"Ieri sera si è detto che sarebbero stati Ignazio La Russa al Senato e Riccardo Molinari alla Camera - ha proseguito la giornalista del Tg La7 -. Ora non sono in discussione i nomi, ma ci si aspetta un vertice di centrodestra per fissare tutto, ovvero tutto il pacchetto. Le presidenze delle Camere rientrano in un pacchetto più ampio che comprende tutto il negoziato e quindi la costruzione della squadra di governo, il che complica le cose". E ancora: "Il fatto che non ci sia l'accordo complessivo sulla squadra di governo rende impossibile dichiarare che effettivamente i nomi saranno quelli".

Il retroscena di Alessandra Sardoni, il video

La Sardoni ha spiegato che il nodo da sciogliere riguarderebbe un dicastero in particolare: "Il punto di maggiore frizione riguarda il ministero dell'Economia, che sarebbe stato proposto dopo diversi rifiuti a una figura politica, Giorgetti. La partita è un po' bloccata su questo, che è la casella più importante".