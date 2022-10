Governo, la diretta. Donzelli: "Non eleggere oggi? Un brutto segnale"

13 ottobre 2022 a

Inizia la XIX legislatura. Primo atto, l'insediamento delle Camere: alle 10 a Montecitorio, 10.30 Palazzo Madama. Si tratta del primo insediamento dopo il taglio dei parlamentari che ha fatto scendere a 400 il numero dei deputati e a 200 quelli dei senatori, 6 a vita, tutti chiamati ad eleggere i presidenti dei due rami. Il centrodestra, non senza patemi, avrebbe trovato l'accordo: Riccardo Molinari alla Camera, Ignazio La Russa al Senato. Il leghista, a causa dei differenti regolamenti, dovrebbe essere eletto domani, venerdì 14 ottobre, mentre il fondatore di FdI già oggi. Ammesso che tutto vada come previsto.

Segui la diretta della giornata politica:

Ore 9.38 - Lollobrigida: su La Russa c'è una maggioranza

Ore 9.24 Donzelli: segnale non buono non eleggere oggi al Senato

"Sarebbe un segnale non buono se oggi non riuscissimo a eleggere il presidente del Senato. Auspico che il centrodestra ci riesca, dimostrando di avere una maggioranza autonoma": così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ospite di Radio 24. Il ticket è La Russa-Molinari? "Auspico di sì ma non ho notizie di incontri e trattative di questa notte", conclude.

Ore 09.12 Attesa per il discorso di Liliana Segre

Ultimi preparativi al Senato per la prima seduta della XIX legislatura. Alle 10.30 la senatrice a vita Liliana Segre in veste di presidente, ruolo che compete alla senatrice più anziana presente, dirà che la seduta è aperta e pronuncerà il suo discorso. Terminato il suo intervento l'Aula verrà sospesa, per poi riaprire i lavori aperti ai 26 senatori subentranti, che verranno indicati dalla Giunta per le elezioni.

Ore 08.50 - Regolamento, dettagli, curiosità

Ai nastri di partenza la XIX Legislatura, la prima con 400 deputati e 200 senatori. Alle 10 inizia la seduta alla Camera, presidente Ettore Rosato, vicepresidente uscente più anziano. Mezz'ora dopo sarà la volta del Senato. Avrebbe dovuto presiedere l'aula Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica e componente più anziano dell'Assemblea (97 anni), ma sarà assente per motivi di salute, quindi la guida dei lavori spetta alla senatrice a vita Liliana Segre (92 anni). Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati e senatori subentranti, si passerà alle votazioni per i presidenti dei due rami del Parlamento. Alla Camera oggi dovrebbero tenersi tre scrutini, in cui è necessario il quorum dei due terzi degli eletti al primo voto, e dei presenti al secondo e al terzo. Il centrodestra può contare su 235 seggi (il quorum è 267 considerando gli eletti). Probabile quindi che l'elezione avvenga domani, quando dal quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Al Senato, invece, fin da subito è sufficiente la maggioranza assoluta degli eletti (104 su 206) nei primi due scrutini, dei presenti dal terzo. Al quarto scrutinio, da calendarizzare domani, si procederà col ballottaggio tra i due più votati.