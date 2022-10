Licia Ronzulli, la soffiata di Cazzullo: "L'unica al mondo che le inzuppa così"

13 ottobre 2022 a

Licia Ronzulli è molto chiacchierata in questi giorni frenetici, in cui il centrodestra prova a trovare la quadra per la formazione del nuovo governo. Silvio Berlusconi è arrivato per ultimo in Parlamento e si è seduta proprio accanto a lei, che non ha nascosto l’aria compiaciuta: d’altronde ormai è a tutti gli effetti il braccio destro del Cav.

“La Ronzulli - scrive Aldo Cazzullo nella sua diretta sul Corriere della Sera - magrissima: è l’unico essere umano visto inzuppare le fette biscottate nella spremuta d’arancia, evita le domande, non vuole diventare la pietra d’inciampo di un governo ancora tutto da fare”. Intanto il centrodestra sembra aver raggiunto un accordo per la presidenza delle Camere: a Palazzo Madama spetterà a Ignazio La Russa succedere alla Casellati, mentre a Montecitorio avrà la meglio il leghista Riccardo Molinari. Prima della seduta Berlusconi ha incontrato la Meloni e dato il via libera a La Russa.

“Vediamo, ma credo di sì”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano conferme sulla presidenza del Senato. “Grande gesto di generosità di Roberto Calderoli - ha dichiarato La Russa - che, come me, forse più di me poteva fare e avrebbe titoli per essere presidente del Senato. Lo ringrazio per la sua scelta che è politica e gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine”.