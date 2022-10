Ignazio La Russa, "escluso": l'amara amara sorpresa nel giorno dell'elezione

13 ottobre 2022 a

a

a

Amara sorpresa per Ignazio La Russa proprio nel giorno in cui viene eletto presidente del Senato. Suo fratello Vincenzo, ex senatore Dc scomparso un anno fa, è stato escluso dall'iscrizione al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri. "Gli Ambrogini e le iscrizioni al Famedio sono materie di competenza di specifiche Commissioni e del Consiglio Comunale, ed è giusto così. Detto ciò, confesso di non aver capito la decisione di non ammettere l'iscrizione di Vincenzo La Russa al Famedio", ha commentato il sindaco di Milano Beppe Sala, come riporta La Repubblica.

"Non solo il 25 Aprile". Festa nazionale, la prima sfida del presidente La Russa

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ieri la commissione competente ha dato il via libera all'iscrizione dei nuovi nomi. Ma su quello di Vincenzo La Russa nulla da fare. Il fatto che il sindaco di Milano adesso si chieda il perché dell'esclusione fa sì che il caso diventi politico.

Diretta "Abbiamo il nome": la richiesta finale di Forza Italia, su cosa si gioca tutto

La decisione, però, ormai è stata presa. Il nome del fratello del nuovo presidente del Senato non sarà scolpito, il prossimo 2 novembre, nel pantheon dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale di Milano. Prima di arrivare all'esclusione definitiva, la commissione competente si era bloccata proprio su questo nome in un paio di sedute. La proposta, avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti, era stata giudicata “divisiva, inopportuna e strumentale” da parte della presidente Elena Buscemi.