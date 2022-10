Andrea Ruggeri si sfoga: "Senato? Certifica l'irrilevanza di Forza Italia"

13 ottobre 2022 a

a

a

Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia e non ricandidato in questa tornata elettorale del 25 settembre, parla ai microfoni di Un giorno da pecora a Radio 1. Nel corso della chiacchierata con i conduttori parla del voto per la presidenza del Senato e soprattutto della lite tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa un attimo prima del voto. "Credo che oggi Fi abbia certificato la sua irrilevanza politica, e non è un buon inizio".

"Un'enormità": le immagini dal Senato che sconvolgono Myrta Merlino | Viudeo

Poi sul voto espresso da Berlusconi ha affermato: "Io credo abbia votato scheda bianca visto che è rimasto un secondo dentro". Poi però Ruggeri torna ancora sulla sua esclusione dalle liste di Forza Italia e afferma: "Voglio molto Berlusconi e per questo sono un po' deluso anche da lui, avevo avuto la rassicurazione che sarei stato candidato, blindato, e invece...credo di non esser molto simpatico a Tajani, Barelli e la Fascina ma non lo so, nessuno mi ha dato una spiegazione".

Insomma non ha ancora digerito l'esclusione dalle liste. Intanto proseguono le trattative per l'altro appuntamento importante: l'elezione del presidente della Camera. Dopo il nome del leghista Riccardo Molinari è spuntato quello di un altro esponente di peso del Carroccio, Lorenzo Fontana. A quanto pare nella notte potrebbe esserci l'accordo per l'elezione della terza carica dello Stato. Le votazioni riprenderanno domattina dopo i terzo scrutinio a vuoto di questo pomeriggio.