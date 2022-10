Meloni, retroscena-Sardoni: "Si parla di ritorno al voto"

14 ottobre 2022 a

Una implosione per Forza Italia e per il centrodestra. Questo il rischio legato alla mossa di Silvio Berlusconi e dei suoi a Montecitorio, sul mancato voto a Ignazio La Russa presidente del Senato. "In tutti i retroscena politici che danno conto degli umori di Giorgia Meloni - spiega Alessandra Sardoni, inviata del TgLa7 di Mentana, mentre conduce Omnibus -, si dice che lei avrebbe detto a i suoi: 'Questa è la formula, ma se poi si continua così si torna a votare".

Di fatto, una minaccia "che può avere qualche effetto, visti i sondaggi che danno Forza Italia e Lega in calo", nota ancora la Sardoni. Secondo la Supermedia di Youtrend, Fratelli d'Italia ha guadagnato lo 0,7% dal 25 settembre, salendo al 26,7%, con la Lega che scende dello 0,7 (all'8,1%) e Forza Italia che perde lo 0,3 scendendo sotto quota 8% al 7,8% (sorpassata dal Terzo Polo di Calenda e Renzi).





"Sicuramente Forza Italia e Lega appaiono in questa fase più deboli di FdI, ma sono determinanti - analizza Lorenzo Pregliasco, di Youtrend -. Abbiamo però visto ieri che Forza Italia è stata sostituita". "Il tema della sostituzione è ambivalente - conferma la Sardoni -, da un lato è una prova di forza della Meloni ma dall'altro bisogna contrattare ogni volta".

Difficile pensare che Forza Italia possa continuare a tirare la corda anche in sede di totoministri, più probabile che gli avvertimenti siano limitati alla prima elezione istituzionale quasi (si fa per dire) indolore. Di sicuro, come sottolineato anche da Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Libero, se era uno scherzetto "non ha fatto ridere".