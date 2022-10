Giorgetti-Salvini, lo scambio: "Se si brucia si brucia", "Ci stai provando?"

14 ottobre 2022 a

"L'ho detto tante volte: per parlare del governo bisogna prima avere un incarico". Giorgia Meloni frena sulla ipotesi circolata con insistenza nelle ultime ore, quella del leghista Giancarlo Giorgetti prossimo ministro dell'Economia. Mentre alla Camera il centrodestra si ricompatta votando un altro leghista, Lorenzo Fontana, alla presidenza di Montecitorio, il toto-ministri imperversa anche sulla scia di quanto accaduto giovedì a Palazzo Madama.

Forza Italia tenta la spallata votando scheda bianca su Ignazio La Russa, il meloniano che la spunta comunque grazie ai voti di "franchi tiratori al contrario" raccolti tra Terza Polo, Pd e Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini conferma l'appoggio al candidato di Fratelli d'Italia, chiedendo un passo indietro al leghista Roberto Calderoli. E Silvio Berlusconi che perde la prova di forza, restando con un pugno di mosche in mano e un partito spaccato. In questo scenario, sono salite repentinamente le quotazioni di Giorgetti al dicastero centrale di via XX settembre.

Dal canto suo, il sempre prudente e abbottonatissimo Giorgetti scherza e spiazza i cronisti che lo assediano nel cortile della Camera. "E se si brucia, si brucia...", sorride il numero due di Salvini quando gli chiedono se il suo nome per l'Economia non sia uscito troppo presto. Il leghista allarga le braccia, come a dire che in fondo non gli dispiacerebbe. Poi si gira verso Salvini e gli fa: "Dicono che il mio nome è uscito troppo presto e che poi si brucia...". Il segretario lo guarda, sorride a sua volta. "Se si brucia, si brucia", ripete Giorgetti. E Salvini: "Ci stai provando (a bruciarlo, ndr), è la tua ultima possibilità". Poco dopo, il siparietto si ripete: "Stai provando a scaricare il ministero?", chiede Salvini al collega leghista. Giorgetti scherza anche sull'idea di iscriverlo in quota "tecnici" nel Cencelli del governo: "Come tecnico della Juventus e anche la panchina del Southampton è traballante".