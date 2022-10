Ignazio La Russa, l'ira della Meloni: "Ne avete fatto un bersaglio", sinistra muta

15 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni esprime la sua solidarietà a Ignazio La Russa dopo le vergognose minacce ricevute dal presidente del Senato. Come vi abbiamo raccontato, sui muri della sezione di Fratelli d'Italia alla Grabatella è apparsa una scritta contro La Russa ("La Garbatella ti schifa") e una stella a cinque punte con un richiamo esplicito alle Br.

Dalla sinistra non è arrivata nemmeno una parola di condanna e così la premier in pectore ha voluto mettere le cose in chiaro con un post dedicato a La Russa su Facebook: "Le prime parole di Ignazio La Russa come Presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato".

Poi l'affondo sulla sinistra: "Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell’avversario politico. E così, accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro di lui, firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere". Infine la Meloni spiega qual è il suo obiettivo, ovvero quello di pacificare il Paese: "Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme".