Matteo Salvini e l'odio della sinistra, "come risponderemo"

"Risponderemo con il sorriso". Dopo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini stigmatizza "gli attacchi violenti da sinistra" ai neopresidenti di Camera e Senato, il leghista Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia. "La sinistra - accusa il segretario del Carroccio - non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unità e serenità, in Italia e nel mondo".



"La Lega e il centrodestra - assicura Salvini - risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi, e sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni".



Proprio di "clima d'odio" parla anche la Meloni, più o meno negli stessi minuti, intervenendo riguardo le minacce ricevute da La Russa. Sui muri della sezione di Fratelli d'Italia alla Gabatella, a Roma. è apparsa la scritta contro l'ex ministro della Difesa, "La Garbatella ti schifa", accompagnata da una stella a cinque punte, richiamo esplicito alle Brigate rosse. Salvini e Meloni hanno anche sottolineato come dal mondo progressista non sia arrivata nemmeno una parola di condanna verso questo gesto. "Diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio - sono le parole della Meloni su La Russa -, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell’avversario politico. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme".