Luigi Di Maio, l'ultimo atto: la frase che spiazza tutti

Luigi Di Maio messo alla porta. Il ministro degli Esteri sta per tornare a casa senza neppure essere rieletto in Parlamento. E così, in occasione della riunione tra i ministri degli Esteri continentali che si svolge in Lussemburgo, Josep Borrell lo ha voluto "congedare". L’Alto rappresentare dell’Unione europea ha salutato l'ex Cinque Stelle in occasione del suo ultimo Consiglio degli Affari Esteri europeo. Di Maio, stando a quanto fa sapere l’Adnkronos, sarebbe stato definito da Borrell "un grande ministro degli Esteri".

Poi il lungo applauso al responsabile della Farnesina che in Italia gode di meno stima. Non a caso alle elezioni il ministro uscente non ha ottenuto di voti necessari per una sua rielezione con la conseguenza che ora dovrà trovarsi un altro lavoro. Dell'attuale leader di Insieme per il futuro non si avevano avute più notizie. Addirittura la sua pagina Facebook era "sparita", così come la sua presenza su Twitter e Instagram. Almeno fino a quando il primo ministro albanese non ha svelato un retroscena sul suo mandato ai tempi del Covid.

"Abbiamo fatto insieme un’operazione di contrabbando di vaccini - ha detto Edi Rama -. Racconto oggi una cosa che nessuno sa. Se io sono un albanese-italiano, Di Maio è un napoletano-albanese, abbiamo fatto insieme un’operazione di contrabbando. Che italiano o albanese sei, se sei sempre in linea con la legge?". Poi la stoccata in caso di polemiche: "Luigi, ormai sei un uomo libero". Liberissimo se si considera che non vedrà l'Aula.