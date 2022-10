Stasera Italia, il leghista Romeo umilia Conte: "Chi può lavorare..."

17 ottobre 2022 a

a

a

Ormai mancano pochi giorni alla formazione del nuovo governo con Giorgia Meloni verosimilmente in veste di premier. E questo nuovo esecutivo sarà chiamato a confrontarsi con il reddito di cittadinanza, la misura assistenzialista grillina che fino ad ora ha determinato un enorme numero di storutre. Di sicuro, la maggioranza vuole rivedere il reddito: le posizioni vanno dall'abolizione al ritocco, insomma staremo a vedere.

"Quanti non pagano". Bollette, sondaggio-choc: cosa sa la Ghisleri

E il tema del reddito grillino tiene banco anche a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli e in onda su Rete 4, dove ospite in studio fa capolino Massimiliano Romeo, senatore e presidente dei senatori della Lega.

"Il prossimo 20 ottobre...": Tomaso Labate, gioco sporco contro la Meloni?

Interpellato sul reddito, con buona pace di Giuseppe Conte, il leghista va dritto al punto: "Di sicuro ci sarà l'intenzione di rivedere il reddito di cittadinanza - premette -. Per chi è inabile al lavoro e per chi è in difficoltà è giusto che ci sia un sostegno e un aiuto per evitare la povertà. Ma chi può andare a lavorare indubbiamente deve essere messo nelle condizioni affinché il reddito diventi uno strumento di formazione per il lavoro. Questa è la grande sfida", conclude Romeo. Grillini avvisati...