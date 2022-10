Silvio Berlusconi, la rivelazione: "Cosa mi ha chiesto Giorgia Meloni"

18 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi parla nel day-after del faccia a faccia con Giorgia Meloni. Il Cavaliere di fatto ha cercato di ricucire con la leader di Fratelli d'Italia ma a quanto pare sul grande Risiko del governo ha dovuto cedere. Con molta probabilità Licia Ronzulli non sarà ministro e questa mattina è stata nominata capogruppo azzurro al Senato. Il Cavaliere conversando con i giornalisti ha affrontato il tema scottante dei dissidi con Fratelli d'Italia.

E l'ex premier si è lasciato andare anche a una confidenza che alza il velo sul vero rapporto tra lo stesso Berlusconi e la Meloni: "Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dovremo fare, lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono detto assolutamente a disposizione".

Poi Berlusconi ha ribadito un punto fondamentale per Forza Italia nella "guerra" per i posti nel governo: "In Forza Italia c’è profonda amarezza per come sono stati distribuiti i collegi uninominali abbiamo avuto meno parlamentari della Lega. Per questo abbiamo dato giovedì un segnale. Chiediamo pari trattamento con la Lega". Infine sulle indiscrezioni di questi giorni su presunte pressioni da parte dei figli nella gestione delle trattative per il nuovo governo, Berlusconi ha smentito tutto: "Le cose scritte sui giornali, riguardo un coinvolgimento dei figli nelle trattative sul governo, sono tutte invenzioni".