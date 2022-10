Berlusconi: "Nordio lo incontro, ma alla Giustizia voglio Casellati"

18 ottobre 2022 a





Silvio Berlusconi torna a infiammare il toto-ministri per il governo Meloni. Nemmeno 24 ore dopo il faccia a faccia con la premier in pectore, Giorgia Meloni, di fatto il Cavaliere fa una richiesta precisa sul fronte Giustizia. Il leader di Forza Italia vorrebbe quella poltrona per la Casellati, ex presidente del Senato, ma la Meloni vorrebbe dare la Giustizia a Nordio.

Ed è proprio su questo punto che si consuma l'ennesimo dissidio tra gli azzurri e Fratelli d'Italia: "Nordio lo incontro oggi, perché mi piace incontrarlo e parlarci, noi abbiamo detto alla Giustizia c’è l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati. Su questo c’è l’accordo. Meloni ha suggerito soltanto: c’è Nordio che è bravissimo, vedilo, perché magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto della scelta della, conosco le cose che ci sono da fare come riforma della giustizia", ha affermato l'ex premier.

Parole che di fatto pesano come un macigno sulla "pax" appena siglata. Insomma il nodo ministri a quanto pare è quello più duro da sciogliere. La partita per il governo si fa sempre di più in salita e le consultazioni sono ormai alle porte. L'incarico per la Meloni potrebbe arrivare già domenica ma in caso di indecisioni o contrasti sulla squadra di governo i tempi potrebbero allungarsi ancora. Staremo a vedere...