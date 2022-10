Berlusconi, lo sfogo rubato dentro Fratelli d'Italia: "Testa di ca***o, rimbambito"

19 ottobre 2022 a

Se Giorgia Meloni percorre la via del silenzio, lo stesso non si può dire di altri dirigenti di Fratelli d'Italia. In queste ore circolano alcuni amari sfoghi contro Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha sganciato l'ennesima bomba sulla coalizione: prima le parole sul compagno della Meloni, poi quelle su Putin e infine il diktat su Maria Elisabetta Casellati. Su di lei, o meglio sulla Giustizia, si sta affrontando un vero e proprio braccio di ferro tra FdI e FI. Da qui alcune critiche intercettate dal Fatto Quotidiano. "È una testa di ca**o, in un giorno ha rovinato tutto", "Un povero rimbambito", andavano dicendo ai piani alti di FdI a chi chiedeva di Berlusconi.

Eppure sono questi commenti a descrivere l'aria che si respira all'interno del centrodestra. Un clima che può sempre peggiorare. Ora come ora non c'è nulla di confermato, nemmeno i ministri. Così la premier in pectore potrebbe passare alla vendetta. Il primo modo per farla pagare al Cavaliere è lasciare Elisabetta Casellati fuori da via Arenula: al ministero della Giustizia andrà Carlo Nordio. Il secondo mette in dubbio il ruolo di Antonio Tajani. Che vede in bilico sia la poltrona di vicepremier che la nomina alla Farnesina. "Berlusconi potrebbe averlo ammazzato", sussurrano dentro Fdi.

D'altronde come può il numero due di Forza Italia rappresentare l’Italia all’estero quando il suo leader ammette di aver riallacciato i rapporti con Putin? Le sorprese però potrebbero non finire qui. E la Meloni lo sa bene, tanto che sarebbe intenzionata a salire al Quirinale per le consultazioni da sola. Non sia mai che il Cavaliere se ne esca con un'altra sparata a favor di telecamere.