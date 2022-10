CartaBianca, Berlusconi trionfa nel sondaggio: cifre da non credere

19 ottobre 2022 a

Cresce la fiducia in Silvio Berlusconi. A dimostrarlo il sondaggio realizzato da Emg per CartaBianca in onda martedì 18 ottobre su Rai 3. Nonostante le uscite del leader di Forza Italia in grado di terremotare il centrodestra, gli elettori lo premiano. La rilevazione mostrata da Bianca Berlinguer vede ancora sul podio Mario Draghi, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, al quarto posto però c'è lui: l'ex premier, protagonista del dibattito politico. Oggi, con la creazione di un governo in corso, più che mai.

Più nel dettaglio la leader di Fratelli d'Italia raggiunge l'ex presidente della Banca centrale europea, con entrambi che ottengono il 52 per cento delle preferenze. Poco più sotto, Giuseppe Conte al 41 e Silvio Berlusconi al 31. Seguono Carlo Calenda al 29 e Matteo Salvini al 24. Enrico Letta e Matteo Renzi si aggiudicano solo il settimo e l'ottavo posto (rispettivamente il 20 e il 17 per cento).

Cifre, queste, che non devono stupire. Le intenzioni sui partiti infatti non differiscono: Fratelli d'Italia passa dal 26 per cento al 27,2, mentre il Partito democratico è ancora in calo e lascia il 19, 1 per il 18 per cento. Cresce, invece, il Movimento 5 Stelle (+1,1 per cento), con appena dietro la Lega (-0,3 per cento, ferma all'8,5) così come Forza Italia (-0,4 al 7,7 per cento). Piccolo balzo per il Terzo Polo. Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi si lasciano alle spalle il 7,8 per cento per arrivare all'8 rispetto alle elezioni del 25 settembre.