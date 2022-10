L'Aria Che Tira, Daniela Santanchè: "Il Cav? Tetto di cristallo rotto"

19 ottobre 2022 a

Anche a L'Aria Che Tira tengono banco le frizioni tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. A chiedere spiegazioni ci pensa Myrta Merlino, approfittando del collegamento con Daniela Santanché. La senatrice di Fratelli d'Italia vanta una lunga militanza a fianco del Cavaliere, per questo può permettersi alcune affermazioni. "Giorgia Meloni premier? Berlusconi e tutti gli uomini se ne facciano una ragione. Ha rotto il soffitto di cristallo invece di usare la spugnetta per pulirlo". La Santanchè contesta nelle uscite del leader di Forza Italia, come in quelle di tanti altri, un tocco di maschilismo.

Eppure le elezioni hanno incoronato la Meloni e che piaccia o no è lei la premier in pectore: "Se fatica ad avere una donna leader di coalizione? Io so bene che questo è un problema per moltissimi uomini che ancora soffrono di machismo - prosegue nella puntata di mercoledì 19 ottobre su La7 -. Se non per tutti, per tantissimi avere una donna come capo non è digeribile. Però non per editto bensì per volontà del popolo italiano, Fratelli d’Italia è il primo partito e quindi devono farsene una ragione".

Poi rincara la dose: "Indipendentemente dalle ideologie vorrei che tutti fossero contenti per la prima donna presidente del Consiglio, se così sarà, perché significherebbe aver veramente abbattuto il soffitto di cristallo e non essere pronti con la spugnetta a pulirlo. È una differenza fondamentale, capisce?". E la Merlino non può che trovarsi d'accordo.