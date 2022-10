Supermedia sondaggi: bizze del Cav? Cala Forza Italia, esplode FdI

20 ottobre 2022 a

Confermato il più che robusto effetto bandwagon dopo le elezioni del 25 settembre. Nella prima Supermedia 'vera e propria' post-elezioni del 25 settembre (nelle ultime due settimane si è raggiunto un numero di istituti, e di sondaggi da essi realizzati), Fratelli d'Italia (+1,2) e Movimento 5 Stelle (+1,3) hanno fatto un deciso passo avanti nelle intenzioni di voto. A perdere è invece principalmente il Pd (-1,4), ma anche Lega e Forza Italia cedono il passo, con il Terzo Polo sopra l'8% che insidia il 4 posto il partito di Matteo Salvini.

Nella valutazione degli intervistati contano sia il centrodestra alle prese con la formazione del governo, sia l'opposizione che si divide sui ruoli di garanzia. Nella Supermedia di Youtrend, Fratelli d'Italia è al 27,2% (+1,2), il Pd resta secondo partito ma al 17,7% (-1,4), con i 5 Stelle che avanzano nell'operazione sorpasso salendo al 16,7% (+1,3). Fuori dal podio la Lega all'8,4% (-0,4) e il Terzo Polo all'8,2% (+0,4), con Forza Italia che cede lo 0,5 scendendo al 7,6%.

Guadagnano qualcosa Verdi/Sinistra al 3,9% (+0,3), Italexit di Paragone al 2,3% (+0,4), +Europa al 2,9% (+0,1) e Noi Moderati all'1% (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è al 44,2% (+0,4, sostanzialmente stabile con Giorgia Meloni che drena voti agli alleati) e il centrosinistra al 24,8% (in calo complessivo dell'1,4%), con i due movimenti "cani sciolti" 5 Stelle e il tandem elettorale Azione e Italia Viva (non proprio coesi, una vola arrivati in Parlamento) che guadagnano un peso considerevole. Non è ancora chiaro come lo utilizzeranno.