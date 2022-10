Dritto e Rovescio, il "trombato" Romano in studio? Forse... il sospetto

20 ottobre 2022 a

Nel bel mezzo della formazione del nuovo governo, torna in onda Paolo Del Debbio. Il conduttore di Rete 4, nella puntata in onda giovedì 20 ottobre, porterà a Dritto e Rovescio Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea Romano, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri. Saranno loro gli ospiti che affronteranno i temi del giorno: le sfide che il nuovo esecutivo sarà chiamato a fronteggiare come l’emergenza energetica, l'aumento delle bollette, il caro vita e, infine, il reddito di cittadinanza.

Come si può ben notare dalle anticipazioni, tra nuovi e meno nuovi Del Debbio porta in studio Romano. L'ex deputato del Partito democratico, fresco di mancata rielezione alle recenti politiche, si consola con Dritto e Rovescio. E non solo. Sì, perché dopo la batosta del 25 settembre, il dem si è dovuto trovare nuovi spazi.

Ecco allora che con la partecipazione al Grande Fratello Vip della moglie Sara Manfuso, Romano non aveva escluso un suo ingresso nella casa. "C’è la possibilità, prevista dal gioco, di poter entrare ma solo per salutare il familiare che è lì. E a me piacerebbe molto farlo – erano state le sue parole – vorrei almeno vederla da vicino". Che Romano stia cercando una nuova occupazione? Chissà.