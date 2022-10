PiazzaPulita, De Girolamo inchioda Ronzulli? "Grave, in passato non accadeva"

21 ottobre 2022 a

a

a

A PiazzaPulita di Corrado Formigli, alla vigilia dell'ascesa al Quirinale del centrodestra per le consultazioni, per ovvi motivi tengono banco gli audio di Silvio Berlusconi, nei quali il conduttore ci sguazza. Su La7 riflette, si ipotizza, si ragiona: perché ha detto quelle frasi? Voleva che si sentissero? Oppure chi le ha trafugate? Chi è la talpa a cui Forza Italia sta dando la caccia ormai da un paio di giorni? Molte domande a cui, probabilmente, avremo ben poche risposte.

E tra gli ospiti in studio di PiazzaPulita, ecco anche Nunzia De Girolamo, l'ex Parlamentare ed ex Forza Italia. E Nunzia punta i riflettori su un aspetto laterale di tutta questa vicenda: "È grave che chi era intorno a Berlusconi non ha fatto nulla per fermarlo, per evitare che dicesse quelle cosa. Cosa che invece è accaduta spesso in passato", conclude sibillina Nunzia De Girolamo.

"Putin? Giorgia Meloni è circondata": operazione-terrore, i deliri di Formigli

E in queste parole è fin troppo semplice scorgere un attacco, alla critica, al nuovo "cerchio magico" berlusconiano, dove tra gli elementi di spicco figurano Licia Ronzulli e anche Marta Fascina. Insomma, Nunzia De Girolamo, tra le righe ma neppure troppo, lascia intendere di preferire l'epoca in cui il più fidato dei consiglieri del Cavaliere era Gianni Letta, l'eminenza azzurro, un uomo che ha sempre agito nell'ombra e, magari, fermato Berlusconi prima che commettesse errori, quale le parole e l'audio dell'altro giorno su Russia, Vladimir Putin e soprattutto Volodymyr Zelensky.