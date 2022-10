Toto-ministri, “c'è un testa a testa”: la poltronissima che balla ancora

21 ottobre 2022 a

La lista dei ministri non è chiusa. L’indiscrezione arriva da La7, secondo cui ballano ancora alcune caselle, a cominciare da quella riguardante i rapporti con il Parlamento: sarebbe in corso un testa a testa tra Maurizio Lupi (Noi Modeati) e Luca Ciriani (Fratelli d’Italia). In bilico anche la nomina di Giancarlo Giorgetti all’Economia: per il leghista resta in piedi l’ipotesi Mise se Guido Crosetto dovesse andare alla Difesa.

Intanto fonti vicine a Giorgia Meloni fanno sapere che accetterà subito l’incarico che le conferirà Sergio Mattarella, senza la cosiddetta “riserva”: stando a quanto riporta il Corriere della Sera, intorno alle 18 - dopo i colloqui di rito con i presidenti di Camera e Senato - la Meloni dovrebbe tornare al Quirinale con la lista dei ministri. Intanto è in corso un mini giro di consultazioni con gli alleati del centrodestra: si cerca un accordo “blindato” che consentirebbe alla premier in pectore di accettare l’incarico senza riserve e quindi riuscire a giurare con la squadra dei ministri già nel pomeriggio di sabato 22 ottobre o nella mattinata di domenica 23.

“La delegazione di centrodestra - ha scritto in un tweet la Meloni dopo le consultazioni-lampo al Quirinale - ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare alla Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile. La coalizione ha indicato al Capo dello Stato la sottoscritta per la formazione del nuovo esecutivo. Siamo pronti”.