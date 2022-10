Giuramento, la diretta dal Quirinale: Meloni firma, battute con Mattarella

22 ottobre 2022 a

E' il giorno del giuramento del governo di Giorgia Meloni. I ministri al Quirinale giureranno sulla Consultazione davanti al presidente Sergio Mattarella. In settimana sarà poi la volta della fiducia in aula alla Camera e al Senato. Non sono però attese "sorprese": l'avventura del centrodestra è iniziata.





GOVERNO MELONI: LEGGI LA LISTA DEI MINISTRI

Ore 10.22: Meloni giura, scambio di battute con Mattarella

Appare piena l'intesa tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che ha appena giurato nelle mani del Capo dello Stato. In elegante taileur nero e capelli sciolti, la presidente del Consiglio, è al fianco di Mattarella per il giuramento dei suoi ministri e tra i due sono frequenti sorrisi e scambi di battute.

Ore 10.02: Compagno e figlia in prima fila per Meloni

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, è arrivato al salone delle feste del Quirinale con la piccola Ginevra per assistere in prima fila al giuramento della premier. Abito scuro, Giambruno sfoggia la cravatta che la presidente incaricata ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fdi, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu. La piccola Ginevra, biondissima come la sua mamma, è seduta al suo fianco e appare emozionata. I commessi le hanno servito un bicchiere d'acqua, che lei ha accolto con un grande sorriso e ringraziandoli.

Ore 9.48: I ministri nel Salone delle Feste

I ministri del nuovo governo hanno preso posto nel salone delle feste del Quirinale dove alle 10 iniziera' la cerimonia di giuramento. Matteo Salvini e Antonio Tajani sono seduti uno accanto all'altro. Presenti anche i parenti dei componenti del nuovo esecutivo, tra loro anche la moglie e i figli del leader della Lega.

Ore 9.31: Lega, foto di gruppo per i ministri

Foto di gruppo per la compagine dei ministri della Lega prima dell'ingresso al Quirinale per la cerimonia di giuramento. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, Roberto Calderoli, inistro degli Affari regionali e delle Autonomie, Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità e Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito hanno infatti posato tutti insieme davanti l'ingresso del palazzo prima di varcare la soglia.

Ore 9.30: Salvini al Quirinale, c'è anche Francesca Verdini

Il leader della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è arrivato in piazza del Quirinale, per il giuramento che si terrà alle 10. Salvini e giunto insieme alla compagna Francesca Verdini e ai due figli, Federico e Mirta.