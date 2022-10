Cerimonia della campanella. Meloni commossa, quella frase a Mario Draghi

23 ottobre 2022 a

a

a

Dopo il giuramento, oggi - domenica 23 ottobre - si celebra il passaggio della campanella: da Mario Draghi premier a Giorgia Meloni presidente del Consiglio. A seguire, alle 12, convocato il primo CdM del nuovo governo. Qui la diretta.

Ore 10.59 - Meloni: ingresso emotivamente impattante

Mario Draghi accoglie con calore Giorgia Meloni, "benvenuta", afferma il premier uscente. Lei, commossa, risponde: "Una cosa impattante emotivamente". Il riferimento è anche al picchetto d'onore che l'ha accolta nel cortile di palazzo Chigi. Il premier uscente e il nuovo presidente del Consiglio si stringono la mano e si concedono ai fotografi nella sala delle Galere di Palazzo Chigi.

Ore 10.47 - Meloni e gli applausi dei cittadini

L'arrivo di Giorgia Meloni a palazzo Chigi è stato 'annunciato' dagli applausi della folla di cittadini in attesa della nuova premier dietro le transenne lungo una via del Corso blindata. Altri cittadini restano all'ingresso di Piazza Colonna, anche questa chiusa in occasione della tradizionale cerimonia della campanella che si svolge a Palazzo Chigi.

Ore 10.43 - Draghi accoglie Meloni nella sala dei Galeoni

Il premier uscente Mario Draghi ha accolto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'ingresso della Sala delle Galere di Palazzo Chigi dove si terrà il passaggio delle consegne. I due sono ora a colloquio prima della cerimonia che segna il passaggio ufficiale delle consegne.

Ore 10.35 - L'emozione della Meloni

Evidente l'emozione di Giorgia Meloni durante il picchetto d'onore. Il volto prima teso, poi il sorriso. Una piccola incertezza su quando iniziare la camminata sul tappeto rosso. Dettagli che rivelano quanto senta questo momento, come è ovvio.

Ore 10.33 - Meloni arriva a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi per la cerimonia della campanella. Ha passato in rassegna il picchetto d'onore formato dai lancieri di Montebello, dalla Marina militare, dall'Aeronautica, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Ore 10.24 - Tutto pronto per l'insediamento

Una lunga guida rossa e il picchetto per gli onori militari, come da rituale. È tutto pronto nel cortile di Palazzo Chigi per il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. Schierati sono i lancieri di Montebello, la Marina militare, l'Aeronautica, i Carabinieri e la Giardia di Finanza.

Ore 10.06 - Mario Draghi arrivato a Palazzo Chigi

Il premier uscente, Mario Draghi, è arrivato a Palazzo Chigi dove è in programma il tradizionale passaggio della campanella alla nuova premier, Giorgia Meloni. Scendendo dall'auto davanti all'ingresso, Draghi si è voltato verso le decine di giornalisti disposti nella piazza salutando con un sorriso. Cala il sipario sulla sua premiership.