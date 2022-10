Meloni e Salvini, Elio Vito tocca il fondo: "Figli fuori dal matrimonio e..."

23 ottobre 2022 a

Ci mancava pure Elio Vito. L'ex deputato di Forza Italia, oggi in quota Radicali, punta il dito contro il centrodestra. Il motivo? Le loro famiglie. Proprio così, su Twitter Vito ha commentato la cerimonia del giuramento del nuovo governo. "Che bello - cinguetta - vederli arrivare al giuramento con compagno, fidanzata, conviventi, figlie fuori dal matrimonio e figli di altri matrimoni. Peccato che poi difendano la famiglia tradizionale...".

Alla cerimonia, infatti, la premier Giorgia Meloni e i suoi ministri sono arrivati accompagnati dai parenti più stretti. Eppure l'ex forzista ha avuto da ridire in quella che sembra una chiara frecciata alla leader di Fratelli d'Italia e all'alleato Matteo Salvini. La prima è arrivata con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Il secondo con la compagna Francesca Verdini, la figlia Mirta, avuta dall'ex compagna Giulia Martinelli, e il figlio Francesco, avuto dalla prima moglie, la giornalista Fabrizia Ieluzzi. Insomma, quanto basta a scatenare l'ex fuoco amico.

D'altronde in questi giorni le critiche non sono una novità. Basta pensare alle parole di Ivan Scalfarotto sulla nomina di Eugenia Roccella: "Assegnare famiglia e pari opportunità a Eugenia Roccetta - cinguettava il senatore di Italia Viva - rappresenta la manifesta volontà del nuovo governo di far regredire l'Italia sul fronte dei diritti e delle libertà delle persone. Saremo fermissimi perché si eviti qualsiasi tentazione di una deriva polacca o ungherese".