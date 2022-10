Vittorio Sgarbi: "Più Draghi di Berlusconi". Meloni raggelata

24 ottobre 2022 a

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, commentano l'incontro tra il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, e la neo premier Giorgia Meloni. "Lei ha un profilo molto draghiano, è questa la verità", commenta Myrta Merlino. Il conduttore quindi sottolinea i sorrisi e gli sguardi tra i due. "Non è un governo che comincia con una congiura ma con un uomo dello Stato che è Draghi e una donna che ha vinto le elezioni che è Giorgia Meloni. È tutto molto più lineare in questo rapporto", continua la conduttrice de L'aria che tira. Quindi interviene Vittorio Sgarbi: "Ho parlato più volte con Draghi e mi è sembrato il garante ideale. Ha cominciato lui a sdoganare l'ipotesi di un governo di destra".

"E poi aveva una figura di riferimento che sembrava un equivoco, Cingolani, uomo straordinario che è stato in rapporto con lei costantemente perché il tema energetico non è politico ma è un tema che riguarda la nostra vita", aggiunge il critico d'arte. "Draghi tecnico e Cingolani tecnico hanno garantito per un politico. Per il resto il governo Draghi era un governo politico perché era pieno di politici presi da ogni partito". E, conclude Sgarbi: "È più amico Draghi della Meloni di Silvio Berlusconi".