Giulio Tremonti, il ritorno: dove vuole piazzarlo Giorgia Meloni

24 ottobre 2022 a

Quale ruolo per Giulio Tremonti al governo? Una volta formata la squadra di ministri, è partita adesso la nuova trattativa su vice e sottosegretari. Fratelli d'Italia però, come si legge sul Corriere della Sera, non avrebbe liste precompilate. Ma alcuni nomi verrebbero già dati per scontati in determinati ruoli e posizioni. Tra questi c'è l'ex ministro dell'Economia, che potrebbe essere messo a capo della commissione Bilancio alla Camera. Scontato sarebbe anche l’arrivo a sottosegretario al Mef di Maurizio Leo e di Alessio Butti in qualche posizione di rilievo. Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia, poi, potrebbe andare alla Salute.

Le posizioni sono al massimo 40, ma non è sicuro che vengano assegnate tutte. Il partito della Meloni vorrebbe Giovanbattista Fazzolari sottosegretario all’Attuazione del programma. Mentre la delega ai Servizi segreti dovrebbe rimanere in capo alla premier, almeno per ora. Berlusconi, intanto, avrebbe già stilato una lista di nomi da piazzare. Nomi a cui avrebbe diritto - a suo avviso - per la mancata soddisfazione delle sue richieste sui ministeri.

Uno dei nomi sul tavolo sarebbe quello di Francesco Paolo Sisto, che potrebbe diventare sottosegretario alla Giustizia. Ma in ballo ci sarebbe anche Valentino Valentini, che il Cav vorrebbe alla Farnesina o alla Difesa. La Lega, invece, avrebbe fatto i nomi di Edoardo Rixi, di Vannia Gava, di Nicola Molteni e di Freni. Le indiscrezioni, però, parlano anche di Lucia Borgonzoni e di richieste per Nino Minardo e per la senatrice catanese Valeria Sudano.