Pensioni, Fornero con le ore contate? Il piano dela Lega

24 ottobre 2022 a

a

a

La Lega è già al lavoro. Il governo, come si usa dire, scalda già i motori ed è pronto ad entrare nel merito delle questioni che riguardano le tasche degli italiani. Come è noto l'esecutivo sta già studiando un piano per ridurre le bollette e dare ossigeno alle tasche delle famiglie. Ma tra i punti importanti su cui mettere le mani ci sono il Fisco e le pensioni. Ed è per questo motivo che in un incontro tra il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sono stati affrontati alcuni temi economici sia sul fronte delle tasse che su quello previdenziale.

E tra le misure oggetto del confronto c'è la riforma pensionistica con il concreto proposito da parte del Carroccio di superare la legge Fornero che costringe milioni di italiani a restare al lavoro fino a 67 anni. Una riforma quella previdenziale che vede già al lavoro il ministro del Lavoro Calderone che come ha ricordato Libero qualche giorno fa intende mettere in piedi un sistema di uscita anticipata strutturale con l'uscita di scean di Quota 102 al 31 dicembre del 2022.

E l'altro punto focale su cui si sono concentrati Salvini e Giorgetti è la flat tax, il nuovo regime fiscale che potrebbe essere esteso anche ad altre soglie di reddito. Insomma i baluardi della sinistra che in questi anni ha tifato per Fornero e per un Fisco sempre più opprimente (inutile ricordare le promesse di patrimoniali) potrebbero cadere in pochi mesi. Grazie al governo di centrodestra...