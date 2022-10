Camera, la fiducia. Salvini, la sfida prima del discorso di Meloni: "Rassegnatevi"

25 ottobre 2022 a

a

a

Oggi, martedì 25 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia alla Camera. Il discorso alle 11 del mattino, il voto in serata a partire dalle 19. E c'è grande attesa per le parole della premier, il cui governo è costretto ad affrontare un drammatico momento per la crisi energetica ed economica. "Lavoreremo per tenere unito il Paese": sarà questo il senso del discorso della leader di Fratelli d'Italia.

Segui la diretta della giornata

Ore 09.45 - Salvini, la sfida: flat tax, via Fornero e stop sbarchi

"Dallo stop alla Fornero (pagina 10 del programma elettorale del centrodestra) alla pace fiscale (pagina 5), dalla Flat tax (pagina 5) al Ponte sullo Stretto (pagina 3), dalla difesa dei confini (pagina 7) al contrasto al traffico di esseri umani (pagina 7): è tutto nel programma di Governo premiato da milioni di italiani. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: con Giorgia e Silvio passeremo dalle parole ai fatti con buonsenso, fiducia e determinazione". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini.

Ore 09.31 - Toti, la stoccata

"Noi Moderati non pretende nulla perché mi sembra che il momento del Paese non sia quello del calciomercato o peggio del mercato delle vacche. Noi chiediamo di poter dare un contributo al Governo e riteniamo di rappresentare una sensibilità importante nel Paese, poi sarà Giorgia Meloni a decidere", premette il governatore della Liguria, Giovanni Toti, interpellato al Tg1 Mattina su Rai 1. Dunque, aggiunge: "Credo che oggi l'unica cosa davvero simbolica sia vedere una donna dai banchi di Governo nel Parlamento della Repubblica chiedere la fiducia alle Camere, è la prima volta che avviene nella storia repubblicana e anche del Regno d'Italia, già di per sé la giornata è importante. Meloni si sta muovendo con grande prudenza, anche superiore rispetto a qualche alleato di Governo. Mi auguro ovviamente di vedere nel suo discorso alla Camere una prospettiva e le riforme", conclude Toti con la stoccata agli alleati di centrodestra.

Ore 09.12 - Indiscrezioni: discorso di 45 minuti

Secondo quanto trapela, il discorso di Giorgia Meloni alla Camera durerà 45 minuti.

Ore 08.58 - Meloni, da chi è stata aiutata per il discorso

Secondo il Corsera, "per scrivere il suo intervento ha chiesto la collaborazione di alcuni colleghi di governo, che le hanno trasmesso i loro contributi. Ma c’è un passaggio che ha scritto di suo pugno: entrando a palazzo Chigi ha compiuto un passo storico e la presidente del Consiglio lo valorizzerà con toni enfatici, dedicandolo «a tutte le donne d’Italia». Non lo descriverà come un punto di arrivo ma come «un ulteriore passo nel difficile processo di affermazione» della parità di genere", coinclude il quotidiano di via Solferino.

Ore 08.48 - Cosa dirà Giorgia Meloni

Testa alta in Europa e conti in equilibrio: ecco i due punti cardine dell'intervento di Giorgia Meloni oggi a Montecitorio. Su Libero, in un retroscena a firma di Fausto Carioti, le anticipazioni del manifesto del programma. Il presidente del Consiglio illustrerà i piani della legislatura: "l'Italia resterà nell'Ue, difendendo i propri interessi. Pieno sostegno all'Ucraina contro l'invasione della Russia di Vladimir Putin. Responsabilità sulla spesa pubblica.

Ore 08.30 - Calenda: giudicheremo in base ai fatti

Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista al "Foglio - Inserto" spiega che " il Governo lo giudicheremo sulle cose che farà. E questo sarà l'approccio che terremo. L'approccio che non terremo è quello di dire: questo e' un Governo di fascisti che vuole distruggere i diritti in Italia'. Perche' e' un approccio che non serve assolutamente a nulla", rimarca Calenda

Ore 08.12 - Urso: gli imprenditori sono eroi

"Chi fa impresa oggi in Italia è un eroe e va sostenuto e premiato, non ostacolato o disturbato. E aver chiamato il Mise con il nuovo nome di Ministero delle imprese e del Made in Italy significa innanzitutto porre finalmente al centro della politica del Governo l'azione di supporto, facilitazione, tutela e accompagnamento delle attività produttive italiane". Così in un'intervista a QN il neo ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso