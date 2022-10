Donzelli, "investitura formale": le voci sui nuovi vertici FdI

25 ottobre 2022 a

Chi si occuperà di Fratelli d'Italia ora che Giorgia Meloni è presidente del Consiglio? Quasi sicuramente a prendere le redini della forza politica sarà Giovanni Donzelli. Si parla, ovviamente, solo di gestione pratica della creatura politica, che comunque continuerà ad appartenere alla sua leader. Donzelli, 46 anni, fiorentino e deputato al secondo mandato, è un fedelissimo della Meloni. I due si conoscono da quando erano in Azione giovani.

"Il Donze", come lo chiamano gli amici, sarebbe il più adeguato a prendere il posto di comando a livello operativo anche perché finora è stato lui il capo dell'organizzazione del partito. Cosa significa? Che ha gestito tutte le ultime campagne e i grandi eventi. Dimestichezza con questioni pratiche, insomma, ne ha. Nei prossimi giorni, come si legge sul Corriere della Sera, potrebbe addirittura arrivare un'investitura formale, come quella di coordinatore che Meloni aveva affidato a Crosetto. Uno dei punti di forza di FdI, secondo Meloni, è il legame col territorio. Un punto su cui Donzelli sembra essere preparato. Qualche tempo fa, infatti, ha detto: "Il partito deve continuare a essere la base di tutto, la chiave dell'azione di governo".

Il Corsera, poi, offre un vero e proprio ritratto di Donzelli: "Una moglie, due figli, una laurea mai presa, più di un tafferuglio in facoltà, è arrivato a Montecitorio nel 2018: c'è chi lo ha ribattezzato 'monaco di destra', perché 'la sera torna sempre a casa per cena: sennò Roma, lontano dalla famiglia, ti risucchia, è meglio così'. Murato nelle stanze del partito, fin da quando il trionfo era nell'aria aveva avvertito gli amici (increduli): 'No, il ministro non lo voglio fare, rimango al partito'". Se diventasse davvero coordinatore, Donzelli dovrebbe gestire anche le ingenti risorse economiche a disposizione del partito: basti pensare che solo tra luglio e agosto FdI avrebbe ricevuto oltre 2 milioni di finanziamenti privati.