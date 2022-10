Fiducia, la diretta: Salvini, "è nel programma". Economia, clamorosa accelerazione

26 ottobre 2022 a

Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia al Senato. Il dibattito dalle 13, poi le operazioni di voto. E c'è grande attesa per le parole di Silvio Berlusconi, l'alleato del premier che più di ogni altro ha dato vita ad alcuni momenti critici nella fase della scelta della squadra di governo.



Ore 13.36 Abbraccio tra Ronzulli e Donzelli

Secondo il Corriere ci sarebbe stato un lungo abbraccio in cortile tra Licia Ronzulli e Giovanni Donzelli.



Ore 13.16 Crosetto e il "vuoto presidenziale"

Un inedito guido Crosetto quello raccontato da Monica Guerzoni nella diretta del Corriere: "Con Giorgia non riusciamo più a vederci, mi manca"

Ore 12.57: Salvini, "Il tetto al contante nel programma di centrodestra"

Lo stop al tetto del contante "è nel programma di centrodestra". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Matteo Salvini, rispondendo fuori dal Senato a chi gli chiedeva di possibili divergenze nella centrodestra sulla questione del tetto del contante. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama, ha presentato in mattinata un disegno di legge per alzare il limite al contante a 10mila euro. Sull'economia, aggiunge Salvini, "non c'è un problema nel centrodestra" e la Lega non ha una "agenda parallela" rispetto al premier Meloni.

Ore 12.25: "AlSenato numeri sono più ristretti"

"La matematica non è un'opinione, i numeri al Senato sono più ristretti ma sono convinta che la maggioranza sarà compatta anche oggi sul voto di fiducia che ci consentirà di iniziare a lavorare sulla legge di bilancio ma anche sulle misure per sostenere famiglie e imprese". Lo ha detto, Isabella Rauti, vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama.

Ore 11.30 - Lega, progetto di legge per alzare il tetto del contante

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. La prima firma è dell’onorevole Alberto Bagnai.

Ore 11.05 - Ore 11:04 - Ciriani: accordo su sottosegretari in tempi brevi

"Come sempre c’è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una quadratura com’è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro richieste ma è normale dialettica politica quando c’è un nuovo Governo. Troveremo un accordo anche abbastanza in breve". Così L uca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.



Ore 10.50 - Costa: non contento di parole Meloni su transizione ecologica

Contento delle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla transizione ecologica? "Non molto". Così il deputato del M5S ed ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, arrivando alla biblioteca del Senato in piazza della Minerva per la riunione dei parlamentari del Movimento con il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo.

Ore 10.40 - Ore 10:37 - Tajani: più Italia nella Ue significa Europa più forte

"L’Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa un’Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

Ore 10:15 - Gasparri: da Berlusconi mi aspetto discorso di orgoglio

"Credo che Berlusconi" oggi in Senato "farà un discorso di orgoglio: ha fondato il centrodestra 28 anni fa, lo ha guidato nei consessi internazionali. Quella creatura politica è in campo ed è vincente". Lo dice Maurizio Gasparri a Rainews 24.