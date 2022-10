Gianfranco Fini? "Da un anno...": indiscrezioni clamorose

27 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni e Gianfranco Fini hanno riallacciato i rapporti da un anno. La premier e l'ex presidente della Camera si sentono e si parlano. Lo hanno fatto di frequente durante la campagna elettorale della leader di Fratelli d'Italia e, come riporta Il Foglio in un retroscena, sono andati avanti anche nelle ultime settimane, dopo la vittoria della Meloni - che Fini volle all'epoca come vicepresidente della Camera e poi come ministro dell'ultimo governo Berlusconi. Pare che l'ex An dia consigli alla neo premier anche se si sa che "lei ascolta tutti, poi decide di testa propria", come dicono tutti quelli che le stanno vicino. Quello che è certo è che i due sono in contatto, "Meloni ascolta Fini", al quale è legata anche dalla segretaria particolare Patrizia Scurti che era nello staff del capo di An.

Da parte sua Gianfranco Fini nell'ultimo periodo, parlando con la stampa estera, ha rivendicato la bravura della presidente di FdI e ha fatto da "garante". Domenica 30 ottobre, poi, andrà a Mezz'ora in più, da Lucia Annunziata, e sicuramente ne farà l'elogio. Del resto, riporta Il Foglio, "chi ha parlato con l'ex presidente della Camera ha raccolto l'entusiasmo per il discorso programmatico pronunciato da Meloni a Montecitorio".

Al momento Giorgia Meloni riesce a gestire bene la sua maggioranza e dopo il voto di fiducia alla Camera e al Senato non le resta che "smentire gli scettici, raddrizzare le facce storte e i pregiudizi, dimostrare il volto europeo di una destra di governo non per forza sovranista. Ma rivolta verso il futuro". Esattamente il sogno che aveva Fini e che lei ora può realizzare.