Meloni, ecco i ministri più amati: secondo posto per Fitto. E primo...

27 ottobre 2022 a

a

a

Il ministro più amato del governo guidato da Giorgia Meloni è Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega e titolare di uno dei più importanti dicasteri, quello dell'Economia e delle Finanze, con il 63,8%. A rivelarlo è un sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto di questa indagine c'è Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia), con il ministero degli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr con il 63,4%. La medaglia di bronzo va invece a Guido Crosetto, uno dei fedelissimi della neo premier, al ministero della Difesa, con il 63,1%.

"Quando ti condanneranno capirai": valanga di fango, Crosetto querela Stefano Feltri

Seguono Antonio Tajani, agli Esteri, e Carlo Nordio, alla Giustizia, con il 60,2%. In fondo alla classifica, in ultima posizione, si colloca Eugenia Maria Roccella, alla Famiglia, con il 40,9%. Mentre Roberto Calderoli, agli Affari regionali, è penultimo il 41,8%, e Giuseppe Valditara, all'Istruzione, è terzultimo con il 49,8%. Per quanto riguarda i ministri più conosciuti, invece, a conquistare il primo posto sul podio è Matteo Salvini, neo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il 93,8%. Ma il leader leghista è conosciuto soprattutto per aver ricoperto il ruolo del ministero dell'Interno nel Governo Conte I. Seguono poi, rispettivamente al secondo e terzo posto, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle Riforme istituzionali, e Antonio Tajani. Infine, continua a crescere la fiducia in Giorgia Meloni premier, arrivata al 53,8%.