Morani in tilt: "Meloni 'il presidente'? Come mi facevo chiamare io..."

28 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni con una circolare chiede di essere chiamata "il presidente del Consiglio", quindi al maschile. Ma poi precisa che tutti la possono chiamare come credono, "anche Giorgia". E Alessia Morani, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 28 ottobre, entrando nella discussione, cade in contraddizione: "La premessa è che per me può farsi chiamare come vuole dopodiché secondo me c'è lo stesso tasso ideologico sulla spinta al maschile come sulla spinta al femminile". Quindi ricorda che "quando ero deputata mi facevo chiamare 'la deputata' non 'il deputato? Ma quando ero sottosegretario mi facevo chiamare 'il sottosegretario'". Ergo, al femminile in un caso ma al maschile nell'altro. Cortocircuito.

Infatti la conduttrice di Stasera Italia la interrompe: "Quindi ha ragione la Meloni?". Alessia Morani prova a farsi capire e a chiarire la sua contraddizione: "Insomma ognuno si fa chiamare come gli pare. È questo il senso. La forzatura sui femminili è sbagliata come la forzatura sui maschili", spiega. "Giorgia Meloni è la prima presidente del Consiglio donna, e 'la presidente del Consiglio' per noi donne è una cosa bella", conclude la piddina, "però se lei non vuole...". Insomma, ognuno facesse un po' come gli pare...