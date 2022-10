Sondaggio Pagnoncelli: la Meloni vola, Berlusconi numeri mai visti

29 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni inarrestabile. Dopo aver vinto le elezioni ed essere salita a Palazzo Chigi, la premier vede Fratelli d'Italia crescere ancora. Lo conferma Nando Pagnoncelli in un sondaggio che non lascia spazio a dubbi. Citando "l'aforisma di Ennio Flaiano secondo il quale 'gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori'", il sondaggista dà FdI in crescita di ben 3,8 punti percentuali rispetto alle cifre del 25 settembre. E così, la Meloni sfiora il 30 per cento. Brutte notizie invece per il Partito democratico. La rilevazione sulle colonne del Corriere della Sera conferma il trend in negativo: i dem di Enrico Letta sono in flessione (-0,3) e scendono al 18,8 per cento.

Segue il Movimento 5 Stelle, protagonista di un piccolo balzo nel giorno delle urne, con il 16 per cento (+0,6).Poco più sotto c'è la Lega di Matteo Salvini che si ferma all'8 per cento, ma anche il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Azione e Italia Viva totalizzano il 7,1 per cento, dato che entrambi sono in flessione di qualche decimale. Ecco poi Forza Italia che fa registrare il calo più rilevante, perdendo ben 2 punti e attestandosi al 6,1.

In ogni caso la crescita continua di FdI spinge il centrodestra al 45 per cento. Complice anche il +0,2 per cento di Noi moderati. La coalizione, dunque, incrementando il distacco dal centrosinistra che cala di 0,7 per cento (da 26,1 a 25,4). Le crescite delle rispettive forze politiche, vanno di pari passo con l'ascesa dei loro leader. È il caso di Giuseppe Conte che guadagna 5 punti percentuali e Maurizio Lupi (+3), mentre Letta fa segnare il calo più significativo (-7).