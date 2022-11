Giuseppe Mangiavalori silurato: "Non so chi sia stato ma so perché"

01 novembre 2022 a

Giuseppe Mangialavori doveva diventare sottosegretario alle Infrastrutture ma farà "serenamente il deputato". Il forzista, in una intervista a Il Corriere della Sera, aggiunge anche che "di tutte le cose che sono successe questa è quella che mi è dispiaciuta meno". Di lui infatti si sono dette cose molto pesanti su un suo legame con la criminalità organizzata: "è stato scritto di me di tutto e di più. Ma non c'è una sola parola che si possa posare su un minimo di fondamento". Mangiavalori infatti non è mai stato indagato, "si possono andare a vedere gli atti processuali. E anche altro". E aggiunge: "A voler guardare tutto ciò che mi riguarda non si trova neanche una multa non pagata".

E se non si sa chi sia stato a tirare fuori queste accuse, è però "facile immaginare perché sia accaduto". Perché "tutti questi articoli sono venuti fuori due giorni prima della mia probabile nomina".

Tant'è. Ora Giuseppe Mangiavalori farà il deputato "serenamente" e continuerà anche a fare il medico: "Sì, sono un senologo. E amo molto il mio lavoro. Fino ad oggi non l'ho mai abbandonato, e allo stesso tempo non ho lasciato da parte nemmeno la mia carriera politica".