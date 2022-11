L'Aria che tira, Donzelli: "Guardate quello lì", smontato il fango sulla polizia

02 novembre 2022 a

a

a

Giovanni Donzelli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 2 novembre, si infuria riguardando le immagini della manifestazione all'Università La Sapienza di Roma dove i manifestanti hanno cercato di impedire un dibattito con Daniele Capezzone. "Guardate alla Sapienza come aggrediscono la Polizia", tuona il deputato di Fratelli d'Italia. "Guardate quello con la bandiera rossa come va contro il poliziotto, picchia la polizia. La polizia deve prendere solo le botte in silenzio?". Ma in studio si scatena il caos con Maria Teresa Meli e Luca Telese che continuano a parlargli sopra. "Posso parlare senza essere interrotto?", prosegue dunque Donzelli. "Nelle altre Nazioni d'Europa hanno fatto delle norme sui rave party praticamente uguali a quella fatta in Italia, e funzionano. Non hanno tolto la libertà a nessuno". E ancora: "La legge si può migliorare in Parlamento, ma intanto c'è un segnale".

"Ignori il biennio rosso": scambio di battute tra Vespa e Cazzullo

Qui l'intervento di Giovanni Donzelli a L'aria che tira

Per quanto riguarda ancora i fatti della Sapienza, conclude Donzelli: "La polizia ha impedito, senza picchiare nessuno, che i manifestanti andassero a picchiare quelli di destra che parlavano, con il pericoloso fascista Capezzone", ironizza. "Poi la polizia è stata aggredita". Quindi interviene la conduttrice Merlino: "Ma non erano pericolosi. Non erano armati. Il blocco è sacrosanto".