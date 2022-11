Meloni in "missione": quanti soldi porta a casa per l'Italia, cosa cambia subito

03 novembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni è a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. E le aspettative sono alte. "La voce dell'Italia in Europa sarà forte - ha scritto la premier su Facebook - siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione".

"A chi lo togliamo". Reddito di cittadinanza, arriva la mannaia: taglio imminente

In ogni caso, Meloni dovrebbe tornare in Italia a mani piene. Al nostro Paese, come scrive il Corriere della Sera, dovrebbero arrivare 7,3 miliardi di euro fra fondi di coesione non spesi dagli Stati dell'Unione e fondi non utilizzati del RepowerEu. Fondi importanti che potrebbero essere utilizzati subito per affrontare il caro energia. Accanto al premier oggi ci saranno il nuovo consigliere diplomatico Francesco Maria Talò, il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto e l’ambasciatore presso la Rappresentanza a Bruxelles, Piero Benassi.

"Con le gomme sgonfie". Cosa dice la Serracchiani mentre la Meloni è via, fango gratuito

Uno dei temi più delicati sul tavolo è comunque quello delle bollette e quindi di una manovra che consenta di aiutare i cittadini a far fronte alle ingenti spese. Anche perché non tutti gli Stati possono permettersi quello che per esempio ha fatto la Germania, che ha varato un piano di mitigazione dei prezzi dell’energia da 200 miliardi di euro. Visto che in Italia è piuttosto improbabile una misura del genere, è possibile che Meloni insisterà su emissioni di debito europeo a bassissimo costo.